В Нижнем Тагиле за пытки знакомого задержали бывшего заключенного

Сотрудники полиции задержали бывшего заключенного исправительной колонии № 12 Нижнего Тагила, устроившего, по рассказам ГУ МВД региона, целый "блокбастер" с бывшим приятелем по зоне. Мужчина не только ранил знакомого, но и привязал к ногам последнего веревку, чтобы километр протащить на машине.

Как сообщил Накануне.RU руководитель пресс-службы ГУ МВД России по Свердловской области Валерий Горелых, сообщение о произошедшем инциденте поступило в дежурную часть полиции утром 17 ноября. Уроженец Красноуральска, который и является в этой истории пострадавшим, рассказал правоохранителям, что его избил знакомый, который приехал к нему накануне вечером. Вскоре после встречи оба оказались в Нижнем Тагиле, где будущую жертву пересадили в другую машину, надели наручники, похитили сотовый телефон, банковскую карту, ключи от квартиры и паспорт и потребовали вернуть долг в размере 15 тыс. рублей. После потерпевшему нанесли колото-резаную рану плеча, доставили в лес около "Муринских прудов", привязали к ногам буксировочный трос и при помощи иномарки протащили по земле порядка одного километра.

"Все это напоминало средневековые пытки, как в вестернах о событиях второй половины XIX века на Диком Западе. Пленнику чудом удалось избавиться от смертельной петли на ногах. Он сбежал и обратился за помощью в полицию. Экипаж ГИБДД достаточно быстро установил местонахождение автомобиля злоумышленника, остальное было делом техники", - рассказал Горелых.

Он также добавил, что потерпевший, неоднократно судимый за кражи и мошенничество, освободился из мест лишения свободы летом текущего года. В свою очередь задержанный был неоднократно судим за имущественные преступления, последний раз был осужден в 2019 году за грабеж и освободился из тюрьмы в январе 2021 года.

"Задержанный дал признательные показания и мотивировал свой дикий поступок тем, что, когда примет чрезмерную дозу бормотухи, не в состоянии себя контролировать. В отношении "храброго джентльмена" представители МВД возбудили уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 162 УК РФ – разбойное нападение. Нижнетагильскому "ковбою" грозит до 10 лет тюрьмы за пытки приятеля по зоне. Он содержится под стражей и проверяется сыщиками уголовного розыска на причастность к другим преступлениям", - отметил полковник.

Расследование продолжается.

