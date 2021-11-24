24 Ноября 2021
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Общество Свердловская область
Акция, QR-протест, Екатеринбург (2021) | Фото: Накануне.RU

Уральский адвокат обратится в прокуратуру после сравнения QR-системы с концлагерями

Активистов, выступающих против QR-кодов и сравнивающих данные ограничения с концлагерями, может проверить прокуратура. Именно такое заявление подготовил управляющий партнер адвокатского бюро "Бельянский и партнеры" Андрей Бельянский, который решил представлять позицию "одной из общественных организаций", недовольной данным сравнением.

Свою позицию он высказал на заседании общественной палаты Свердловской области. По словам адвоката, использование таких образов для достижения политической цели недопустимо и противоправно, точно так же, как и приравнивание мер по защите населения к "зверским действиям нацистов". Бельянский отметил, что больше всего его клиентов возмутило поведение одного из активистов, надевшего на пикет желтую звезду, которой нацисты клеймили евреев.

"Ко мне поступило обращение одной из общественных организаций, действующей в Свердловской области, по поводу митингов и звучащих выступлений. Я подготовил заявление прокурору Свердловской области с просьбой провести проверку законности действий участников пикета, который состоялся 13 ноября", - рассказал Бельянский.

Напомним, что до этого главный раввин Екатеринбурга Зелиг Ашкенази уже осудил сравнение QR-кодов с фашистскими концлагерями.

Пикет 13 ноября за ТЦ Дирижабль собрал свыше 300 человек. У пикетирующих в руках были плакаты, надписи на которых гласили о приравнивании QR-системы к фашизму, а людей к товару.



Теги: QR-код, концлагеря, адвокат, акция



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