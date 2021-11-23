24 Ноября 2021
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Общество Москва
Юлия Пересильд (2021) | Фото: instagram.com/juliaperesild

Съемки "земной" части фильма "Вызов" начнутся только весной

Режиссер фильма "Вызов" Клим Шипенко заявил, что съемки "земной" части ленты начнутся только весной, передает ТАСС. Режиссер добавил, что сейчас идет кастинг, в том числе может быть задействован дублирующий экипаж, который готовился к полету на МКС вместе с Шипенко, актрисой Юлией Пересильд (у нее в фильме главная роль) и космонавтом Антоном Шкаплеровым.
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Напомним, для съемки фильма про космос на МКС отправили настоящую съемочную группу в составе Шипенко-Пересильд, они пробыли на орбите 12 дней и отсняли значительную часть ленты.

В то же время, продюсеры ленты, среди которых есть и Константин Эрнст, на питчинге в Фонде кино в этом году обещали, что "Вызов" выйдет в прокат уже в 2022 году. Сообщалось, что отснятый на МКС материал составит 30-45 минут экранного времени (то есть меньше половины, а то и трети хронометража).



Теги: вызов, клим шипенко, юлия пересильд, съемки



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