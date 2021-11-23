Съемки "земной" части фильма "Вызов" начнутся только весной

Режиссер фильма "Вызов" Клим Шипенко заявил, что съемки "земной" части ленты начнутся только весной, передает ТАСС. Режиссер добавил, что сейчас идет кастинг, в том числе может быть задействован дублирующий экипаж, который готовился к полету на МКС вместе с Шипенко, актрисой Юлией Пересильд (у нее в фильме главная роль) и космонавтом Антоном Шкаплеровым.

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Напомним, для съемки фильма про космос на МКС отправили настоящую съемочную группу в составе Шипенко-Пересильд, они пробыли на орбите 12 дней и отсняли значительную часть ленты.

В то же время, продюсеры ленты, среди которых есть и Константин Эрнст, на питчинге в Фонде кино в этом году обещали, что "Вызов" выйдет в прокат уже в 2022 году. Сообщалось, что отснятый на МКС материал составит 30-45 минут экранного времени (то есть меньше половины, а то и трети хронометража).