Роскосмос надеется окупить съемки кино на МКС с помощью новых космических туристов

Глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин хочет верить в коммерческий успех фильма "Вызов" – первой игровой ленты, снятой в космосе. Это поможет в привлечении новых космических туристов, которые уже начали обращаться с запросами на полеты.

"Коммерческий успех имеет значение. У фильма он будет свой, в этом не сомневаюсь. А у меня уже появились заявки от космических туристов. А это сторицей окупит все наши расходы. И это очень важно", - сказал Рогозин "Коммерсанту".

Ожидается, что уже в эти выходные первый в истории киноэкипаж вернется на Землю. Съемки продлятся 12 дней.

Бюджет проекта неизвестен, но летом этого года продюсер "Вызова" Константин Эрнст просил у Фонда кино в целом 400 млн руб., из них половину – уже в этом году. В прокат лента должна выйти в 2022 году.