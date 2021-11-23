Кехман заявил, что обнаружил в МХАТе молельную комнату

Новый генеральный директор МХАТ им. Горького Владимир Кехман продолжает рассказывать журналистам о наследии команды бывшего худрука театра Эдуарда Боякова. Он уже жаловался, что в заведении неоправданно, на его взгляд, раздут неактерский штат.

А в интервью телеканалу "Москва 24" гендиректор театра сообщил, что в МХАТе обнаружилась молельная комната, переделанная из помещения для водителей. При этом Кехмана – воцерковленного человека – почему-то удивило, что Бояков в своем рабочем кабинете позволял себе зажигать лампады.

"Когда я вошел в театр и увидел у персонажа Эдуарда в кабинете рабочем горящие лампады, меня это привело в удивление, честно сказать. Кроме этого, я обнаружил в театре комнату, где хранятся мощи - целая молебная комната, где раньше сидели водители. Более того, приходили некоторые персонажи от Эдуарда и просили - оказывается, в этой комнате есть какие-то личные иконы или еще что-то. Я сказал, конечно-конечно, мы все отдадим тогда, когда разберемся, как это в принципе попало в театр. И что делалось в этой комнате с этими иконами, с этими мощами. Странная история", - заявил Кехман.