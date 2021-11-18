Кехман заявил о разорении МХАТа командой Боякова

Новый генеральный директор МХАТа им. Горького Владимир Кехман заявил, что театр фактически разорился – нет денег, чтобы платить зарплату сотрудникам в ближайшие месяцы. В плачевном положении дел он обвинил предыдущую команду менеджеров во главе с худруком Эдуардом Бояковым.

"У нас сейчас нет денег для художественного руководителя — прошлая команда разорила театр. Мы думаем, как 22 ноября заплатить аванс. На счетах нет денег, чтобы заплатить коллективу (395 человек!) за ноябрь—декабрь", - заявил Кехман в интервью "Российской газете".

До конца сезона планируется уволить 40 человек, с которыми заканчиваются контракты, также Кехман уволил уже пять менеджеров из команды Боякова, получавших "огромные деньги".

Кехман заявил, что у театра нет "нормального отдела продаж", нет сайта, мобильного приложения, единых тарифов, резервируется слишком много мест. Новый директор театра пригласил поработать с МХАТом "партнеров, работающих с Михайловским театром" (ранее Кехман руководил Михайловским театром в Санкт-Петербурге – прим. ред.).

Несмотря на финансовые проблемы, Кехман пообещал увеличить актерам зарплаты: "Зарплаты актерам буду повышать: средняя зарплата должна быть 120–130 тыс. руб. Потому что в Михайловском 115 тыс. руб., а там работает в четыре раза больше людей. Актеры должны получать ставку плюс доплата за выход на сцену".

Также новый руководитель охарактеризовал творческую политику, которую будет поддерживать: "Публике сегодня нужна красота. Весь этот минимализм, голые, переодетые мужчины, женщины не нужны никому. Для меня загадка, как в Москве это продается".

Напомним, части финансирования МХАТ лишился после того, как его совет попечителей решил прекратить отношения с театром. Это решение председатель совета, коммерческий директор ОАО "УГМК" Игорь Кудряшкин объяснил так: "Наши отношения с театром строились на творческой политике, которую формулировал и проводил художественный руководитель театра Эдуард Бояков. Мы убеждены, что призвание российского театра есть поиск смыслов и образов, которые станут ориентиром для нашего народа. На сегодняшний день нам неизвестны планы нового генерального директора. Это, а также репутация господина Кехмана, заставили нас принять решение о прекращении сотрудничества".