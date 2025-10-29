Гендиректором МХАТ стала Елена Булукова

В Минкультуры России сообщили о смене гендиректора Московского художественного академического театра имени Горького. Им стала Елена Булукова.

Она – лауреат премии Правительства России в области культуры, мастер продюсерского факультета Российского института театрального искусства (ГИТИС). С мая 2021 г. Елена Булукова занимала должность директора Государственного академического Центрального театра кукол имени Образцова.

Прошлый гендиректор театра Владимир Кехман уволен с 29 сентября 2025 г. Он является фигурантом дел о взяточничестве и о растрате. Мера пресечения по этим делам – подписка о невыезде из Москвы.