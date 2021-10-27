Новым гендиректором МХАТ им. Горького назначен Кехман

Генеральным директором МХАТ им. М. Горького назначен Владимир Кехман.

Ранее он занимал аналогичную должность в Новосибирском государственном театре оперы и балета. Там его сменит дирижер Дмитрий Юровский.

При этом Кехман продолжит работать в качестве художественного руководителя Михайловского театра, сообщили в Министерстве культуры РФ.

В апреле Минкультуры изменило устав МХАТ им. М. Горького, передав руководящие полномочия директору и президенту, но не худруку. Напомним, художественным руководителем театра является режиссер Эдуард Бояков.

В последнее время МХАТ имени Горького погряз в скандалах. Последний из них - постановка "Чудесный грузин" про молодость Сталина с участием телеведущей Ольги Бузовой, а также обращение экс-худрука театра Татьяны Дорониной к Владимиру Путину. Она призвала президента сменить руководство театра, который, по ее мнению, превратился в пристанище "торгашей".

Напомним, Кехман занял пост директора Новосибирского театра оперы и балета после того, как с этой должности сняли Бориса Мездрича из-за скандальной постановки "Тангейзер".