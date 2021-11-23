Российские банки побили рекорд по чистой прибыли

Чистая прибыль банковского сектора в октябре текущего года составила 231 млрд руб., за десять месяцев кредитные учреждения заработали более 2,1 трлн руб., что в 1,6 раза больше показателя за аналогичный период 2020 года.

Как следует из отчета "О развитии банковского сектора в Российской Федерации в октябре 2021 года", рост прибыли в основном объяснялся восстановлением резервов в связи с урегулированием проблемных активов Банка непрофильных активов. При этом около 85% прибыли было получено системно значимыми банками России.

Количество прибыльных банков за октябрь увеличилось до 248 вместо 244, однако по итогам десяти месяцев доля прибыльных банков в активах сектора снизилась с 99% до 98%.

Согласно прогнозу Центробанка, к концу 2021 года кредитные организации могут получить прибыль на сумму в 2,5 трлн руб.

Ранее сообщалось, что запуск цифрового рубля в России может вызвать отток средств со счетов в банках.