11 Ноября 2020
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Экономика В России
Коллаж, цифровой рубль (2020) | Фото: Накануне.RU

Moody's: банки могут столкнуться с оттоком средств после запуска цифрового рубля

Запуск цифрового рубля в России может вызвать отток средств со счетов в банках.

Как сообщает международное рейтинговое агентство Moody's, это произойдет из-за перераспределения средств между банковскими депозитами и цифровыми рублями. Не исключено, что это приведет к повышению процентных ставок по банковским вкладам, чтобы удержать клиентов и в конечном итоге - к увеличению стоимости фондирования, что отрицательно скажется на кредитоспособности банков.

Кроме того, комиссионные доходы банков от транзакций могут вырасти, так как клиенты будут совершать больше операций с цифровыми рублями через счета в Центробанка, а не через счета в коммерческих финансовых учреждений, сообщает ТАСС.

Ранее глава ЦБ Эльвира Набиуллина прокомментировала проект цифрового рубля, представленный регулятором для обсуждения. По ее словам, на эту идею приходит много отзывов.

По словам главы ЦБ, задачи вытеснения наличных денег не стоит. Пилотное использование цифрового рубля может начаться в конце 2021 года

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Moody's: банки могут столкнуться с оттоком средств после запуска цифрового рубля

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Теги: Moody's, банки, рубль



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