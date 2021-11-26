26 Ноября 2021
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Экономика В России
коллаж, экономика, калькулятор, график, деньги (2018) | Фото: Накануне.RU

Российским банкам предсказали два года рекордной прибыли подряд

Чистая прибыль банковского сектора России в 2021 году может достичь 2,5 трлн руб., что станет максимумом в истории.

В 2022 году этот показатель может повторить или побить этот рекорд. В текущем году финансовый результат финансовых учреждений поддержат по-прежнему значительные темпы роста кредитных портфелей в ключевых сегментах.

Как считают аналитики, Центробанк России уже в декабре текущего года повысит ключевую ставку с нынешних 7,5% до 8,5% и будет удерживать ее на уровне 8–8,5% в предстоящем году. На маржу также будут давить выросшие ставки по вкладам: средняя максимальная ставка по топ-10 банков превысит 7,5% до конца 2021 года вместо нынешних 7,16%, сообщает РБК со ссылкой на обзор агентства "Национальные кредитные рейтинги".

Напомним, чистая прибыль банковского сектора в октябре текущего года составила 231 млрд руб., за десять месяцев кредитные учреждения заработали более 2,1 трлн руб., что в 1,6 раза больше показателя за аналогичный период 2020 года.



Теги: банки, прибыль, ЦБ РФ



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Ранее 23.11.2021 00:04 Мск Российские банки побили рекорд по чистой прибыли


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