Суд в Екатеринбурге начал рассматривать иск против введения QR-ограничений

Сегодня в Свердловском областном суде стартовал процесс против введения QR-кодов на территории Свердловской области. К коллективному исковому заявлению, организованному юристом Иваном Волковым, присоединилось свыше двух сотен свердловчан. Более того, сегодня в Екатеринбург приехали и жители других городов, например Каменска-Уральского и Нижнего Тагила. Все они также присоединились к иску и даже решили принять участие в судебном заседании.

Как передаёт корреспондент Накануне.RU, противники QR-системы собрались у стен суда ещё за час до начала заседания. Всех их объединяют похожие истории, которые заставляют думать о том, что кроме вакцинации и "разделения на чужих и своих", у граждан не остаётся альтернативы. Одной из главных проблем, с которой столкнулись граждане, стала невозможность получить медотвод при наличии противопоказаний к вакцинации от коронавируса. Одна из горожанок рассказала, что имея сильную аллергию на дицинон и настоятельные рекомендации от близких к семье медиков не ставить прививку, не смогла получить справку с противопоказаниями. Схожая история произошла и с другим жителем города, у которого только недавно удалили опухоль. Несмотря на его заболевание и ослабленный организм, в Областной клинической больнице ему отказали в медотводе. Много и тех, у кого появились проблемы на работе из-за отказа прививаться, но больше всего свердловчан беспокоит нежелание властей и врачей брать ответственность за их здоровье и жизни в случае осложнений после вакцинации.

"У меня сыну скоро поступать, ещё сын и дочка младшие. Кто им поможет, если меня не станет? Государство? Может те врачи, которые отрицают действительность? Или те, кто связывает им руки? Что им делать? Говорят что вакцина безопасна, так пусть берут ответственность. Чего им бояться?" - вопрошает одна из заявителей.

Представлять интересы граждан в суде взялся сам Иван Волков, который перед заседанием решил ещё раз обозначить свою позицию и призвал заявителей не отступать, несмотря на все предстоящие трудности.

"Они ввели понятия повышенной готовности, которые относятся не к нам с вами. Это повышенная готовность оперативных штабов, сил, средств государственных и муниципальных. Вы будьте готовы! Вы власть: у вас есть ресурсы, у вас есть все силы, чтобы остановить эпидемию, пожар, наводнение. Где был в это время наш губернатор? Он тушил с нами пожары, когда горели торфяники? Нет. Где вы, господин губернатор Куйвашев, если ситуация такая тяжёлая, что она требует ограничений наших прав и введение QR кодов? Почему вы в это время улетаете за границу в отпуск? Если ЧП, а ты глава, то будь на рабочем месте. Зачем нам такой губернатор, который публично выступая, говорит, что главное не люди, а главные у нас вирусы? Мы сегодня в суде должны дать чётко понять, обратиться не только к суду и конкретному судье, но и президенту России и не просить, а требовать от федеральных властей прекратить этот беспредел. Не надо говорить о том, что мы ничего не понимаем, за два года мы уже прекрасного во всем разобрались. Если вы уж сами отвечаете что эпидемии нет официально, я эти документы в суд принёс, то, позвольте, ответьте на вопрос, на каком основании вы ущемляете наши конституционные права? Мы мирные люди, мы не террористы, не экстремисты, мы не позволим ущемлять права наших детей, наши права", - заявил юрист.

К сожалению, в зал заседания не вместились все заявители, в связи с чем Волков выдвинул ходатайство об отводе, чтобы организовать процесс при личном, а не дистанционном участии граждан. Суд отказал в ходатайстве и просьбе перенести заседание в более просторный зал в связи с тем, что исковое заявление, в случае многочисленной группы заявителей, может представлять и один представитель.

Заявители, которых не допустили до судебного процесса, прямо на месте написали жалобу в судебную коллегию о том, что данные действия нарушают их права.

"В данном судебной процессе идет нарушение наших гражданских прав по статье 131, "Невозможность истца присутствовать очно зале суда". Я, присоединившись к иску Волкова, являюсь самостоятельным истцом и имею право присутствовать в зале суда лично, но в зал меня не допустили", - гласит текст жалобы, под которым подписывались все присутствующие.

Напомним, что в качестве альтернативы для желающих принять участие в судебном заседании была организована видеотрансляция в соседнем зале.

Добавим, что Волков настаивал на личном присутствии на заседании главы государства Евгения Куйвашева, однако губернатор, по всей видимости, не поддержал эту идею. Глава региона ранее ответил на исковое заявление, расписав, почему система QR-кода не нарушает права и свободы граждан.

Сейчас, помимо Волкова, в зале разрешили присутствовать только журналистам и заявителям с высшим юридическим образованием, имеющим при себе "корочку".

Напомним, в начале ноября в Свердловском областном суде был зарегистрирован первый иск, оспаривающий данный пункт в указе губернатора.

"Оспариваемый пункт устанавливает запрет для граждан в период с 30 октября этого года на посещение перечисленных в указе мест массового скопления граждан без документа, удостоверяющего личность, и QR-кода о прохождении вакцинации от коронавируса", - сообщали ранее в суде.

Как говорится в электронной картотеке дел, ответчиками по иску выступают глава региона Евгений Куйвашев и исполняющий обязанности губернатора Алексей Шмыков.