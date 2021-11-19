Свердловский облсуд оставил без удовлетворения иск о незаконности QR-системы

Свердловский областной суд отказал в удовлетворении коллективного иска свердловчан простив введения QR-кодов на территории региона, передает корреспондент Накануне.RU. Решение может быть обжаловано.

Изначально речь шла о переносе судебного процесса для рассмотрения дела по существу в другой день, в связи с необходимостью стороне истца ознакомиться с документами, предоставленными ответчиком только во время самого судебного процесса. Однако после заключительных слов каждого из представителей, суд постановил отказать в удовлетворении иска. При этом, перед завершением процесса судья напомнил и особо подчеркнул, что порядок издания/подписания/опубликования документа (Указа), а также указ об остальных ограничениях, вводимых еще в первую и вторую волну, обоснованы, не раз проверены и абсолютно законны.

"Закончилось заседание, но не закончилась наша борьба. У этого судьи мы были не раз и надеялись, что удастся в другом составе суда рассмотреть наш иск. Считаю некорректным, когда приходишь на предварительное заседание, а тебе говорят, что сейчас быстро рассмотрим по существу. Это говорит о том, что суд находится под чьим-то влиянием. Продолжается ущемление наших естественных прав - на свободу дыхания, передвижения и так далее. Я думаю, решение было готово неделю назад, мы поучаствовали в цирковом представлении, а я был лошадью. Но мы будем продолжать", - заявил юрист, представляющий интересы заявителей Иван Волков.

Напомним, что к коллективному исковому заявлению, организованному юристом Иваном Волковым, присоединилось свыше двух сотен свердловчан. Более того, сегодня в Екатеринбург приехали и жители других городов, например, Каменска-Уральского и Нижнего Тагила. Все они также присоединились к иску и даже решили принять участие в судебном заседании, к которому их по итогу не допустили, устроив видеотрансляцию в соседнем зале.