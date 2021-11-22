22 Ноября 2021
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Общество Свердловская область
Заявители коллективного иска против введения QR-кодов (2021) | Фото: Накануне.RU

Свердловчане обжалуют решение Облсуда о введении QR-кодов на территории области

Жители Свердловской области, выступавшие в суде против ограничительной системы QR-кодов, обжалуют решение Свердловского областного суда, который оставил без удовлетворения коллективный иск в минувшую пятницу. Об этом Накануне.RU рассказал юрист Иван Волков. По его словам, у активистов есть все шансы победить и отменить QR-систему, апелляционная жалоба будет рассматриваться в апелляционной инстанции в Санкт-Петербурге.

"Решение, безусловно, будет обжаловано, поскольку есть все шансы на победу в апелляционной инстанции. Тем более, это будет другой субъект Российской Федерации и такие прецеденты у нас уже были, в том числе и по мусорной тематике, и борьбе с мусорными полигонами. Мы, безусловно, будем добиваться рассмотрения наших требований конституционным судом, а также направления запроса в конституционный суд РФ на предмет проверки соответствия Указа губернатора Конституции России, потому что решение суда мы считаем, мягко говоря, незаконным. Оно вынесено с массой процессуальных нарушений. Хотя бы тот факт, что суд вызвал нас на предварительное заседание, а по факту перешел сразу в основное, очевидно зная, что ответчиком не предоставлены все документы, которые мы требовали представить, и которые должны были быть представлены всем (около 700) истцам в соответствии с действующим законодательством. У всех сложилось мнение, что суд изначально был готов к такому решению и заключение прокурора было напечатано заранее", - заявил Волков.

По его словам, из-за "неверных, с процессуальной точки зрения, действий судьи", у них появилось еще больше возможностей выиграть в апелляционном суде, однако многое будет зависеть и от "тренда законодателя". Таким образом, если Госдума не примет закон о введении QR-кодов или президент не наложит на него вето, то и суды могут "последовать тренду" и отменить решения судов первой инстанции об отказе в удовлетворении соответствующих исков. Более того, юрист заявил, что определение пятничного суда еще не вступило в силу и в случае, если определение не придет истцу сегодня, в прокуратуру поступит свыше 500 жалоб на судью, который, по мнению заявителей, нарушил их права и нормы процессуального законодательства, рассмотрев "социально значимое, резонансное дело в один присест".

"Мы пойдем по всем инстанциям вплоть до Верховного суда, Конституционного суда и Европейского суда по правам человека. Решение будет обжаловано во всех мыслимых и немыслимых инстанциях, пока мы не добьемся окончательного результата. Но я верю, что к тому моменту, когда оно будет рассмотрено следующими инстанциями, ситуация в стране поменяется к лучшему и конституционные права людей хотя бы не будут ущемлять, разделяя их на "чистых" и "грязных", - заявил Волков.

На данный момент неравнодушные свердловчане планируют провести в Екатеринбурге очередное массовое мероприятие, направленное на протест против QR-системы. Когда и в какой форме пройдет акция, еще не определено, однако, по словам Волкова, лучшим итогом станет шествие, которое, в отличие от митинга, сможет собрать гораздо больше людей. Предполагается, что в нем примет участие до 1,5 тыс. человек, а стартует акция за ТЦ "Дирижабль" в Екатеринбурге.

Напомним, что к коллективному исковому заявлению в Свердловский областной суд присоединилось свыше двух сотен свердловчан, и многие из них лично приехали в Екатеринбург, чтобы поучаствовать в судебном процессе.



Теги: шествие, митинг, QR-код, суд



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Ранее 19.11.2021 13:39 Мск Суд в Екатеринбурге начал рассматривать иск против введения QR-ограничений


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