19 Ноября 2021
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Приложения соцсетей. (2021) | Фото: Накануне.RU

Telegram не будут блокировать или приравнивать к СМИ – Роскомнадзор

Член комитета Госдумы по информационной политике Антон Горелкин опроверг информацию о том, что мессенджер Telegram может быть приравнен к СМИ, а когда авторы анонимных каналов откажутся выполнять предъявляемые к СМИ требования – Telegram заблокируют.

"Анонимные телеграм-каналы со ссылкой на анонимный же источник (якобы близкий к правительству РФ) сообщают, что уже совсем скоро Telegram то ли заблокируют, то ли приравняют к СМИ и заставят авторов проверять публикуемую информацию. <…> Приравнять мессенджеры к СМИ – довольно странная идея, ведь по своему функционалу они ближе к социальным сетям, главная задача которых – обеспечивать прямое общение. И даже если пользователи мессенджеров получают инструментарий для создания медиапродукта (я имею в виду группы и каналы) – для законодателя это не повод ставить знак равенства со средствами массовой информации", - пишет в своем Telegram-канале Горелкин.

Он заверил, что "инфа – фейк", причем это подтвердили и в Роскомнадзоре: "Ни блокировать, ни признавать Telegram средством массовой информации никто не планирует (я уточнил это в Роскомндзоре на всякий случай). Возможно, когда-нибудь мы подберемся к регулированию деятельности мессенджеров, но вряд ли оно будет базироваться на законе о СМИ".



Теги: telegram, сми, роскомнадзор, антон горелкин



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