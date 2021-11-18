Годовая инфляция в России разогналась до 8,1%

Инфляция в России в годовом выражении с 9 по 15 ноября ускорилась — до 8,1% с 8,07%, недельная — разогналась до 0,18% после 0,09%.

Как передает корреспондент Накануне.RU со ссылкой на доклад Минэкономразвития, рост потребительских цен с начала года составил 6,81%, при этом впервые с начала сентября на 0,3% подешевела плодоовощная продукция.

Цены на бензин увеличились за неделю на 0,3%, дизельное топливо — на 1,0%.

Тем временем, пенсионные выплаты продолжают обесцениваться, начиная с февраля 2021 года — в сравнении с предыдущим годом, сообщает Росстат.

Если в январе текущего года средний размер пенсии вырос на 0,4% относительно начала 2022 года, то с февраля началось обесценивание выплат.

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