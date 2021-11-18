Назначение нового главы УСП позволяет Смольному подтасовать документацию Барабанщикова

Во вторник, 16 ноября, временно исполняющим обязанности главы управления социального питания Санкт-Петербурга была назначена Алена Мироненко, до этого занимавшая пост замруководителя Комитета по госзаказу Александра Жемякина. Предыдущий глава УСП Алексей Барабанщиков был уволен вскоре после задержания по делу о возможном причинении имущественного вреда при распределении контрактов на школьное питание в Пушкинском районе. Не исключено, что Мироненко могла получить назначение с целью прикрыть своего руководителя Жемякина, ведь именно комитет по госзаказу отвечал за проведение тендера, легшего в основу уголовного дела.

Суть претензий следствия к Барабанщикову сводится к тендеру на организацию школьного питания в Пушкинском районе, объявленному летом 2020 года комитетом по госзаказу. Заявки на участие подали несколько компаний, но лучшие предложения оказались у двух принадлежащих городу комбинатов – «КСП Красносельский» и «Столовая №14». Первый предложил более качественные, но дорогие услуги, второй сделал ставку на дешевизну. За счет неценовых показателей выиграл «КСП Красносельский». Ранее СМИ сообщали, что заявка «Столовой №14» могла быть оценена некорректно по поручению губернатора.

По версии правоохранителей, в заявке победителя имелись якобы недостоверные данные, которые и помогли ему победить. Теперь разницу между ценовыми предложениями победителя и проигравшего вменяют Барабанщикову как ущерб городу.

Но как именно связан экс-глава УСП с этим делом не ясно, ведь проведением тендера полностью занимался комитет по госзаказу, а управление соцпита лишь согласовывало требования к качеству питания в конкурсной документации. Так, КГЗ разрабатывал конкурсную документацию, отвечал за прием и обработку заявок от участников, организовывал торги. В закупочной комиссии четыре места из семи заняли представители комитета. В том числе, другой заместитель Жемякина Наталия Литвинова являлась заместителем председателя комиссии. Отметим, что среди прочего в обязанности закупочной комиссии входит проверка заявок на достоверность информации.

В рамках уголовного дела глава КГЗ Жемякин был допрошен. Он рассказал, что в начале 2020 года получил письменное распоряжение от губернатора Петербурга Александра Беглова начать реформирование рынка школьного питания, в частности провести укрупнение тендеров с целью их полной передачи от районных администраций к комитету по госзаказу. Эта информация оказалась сенсационной, так как ранее эта инициатива приписывалась Барабанщикову, за что он жестко критиковался владельцами частных предприятий. По большому счету, только перевод аукционов под контроль КГЗ и связывал Барабанщикова с этим уголовным делом, а после показаний Жемякина и эта связь исчезла.

Как сообщали СМИ, сразу после обнародования показаний Жемякина в Смольном было проведено экстренное совещание по вопросам социального питания. Учитывая тот факт, что иных поводов не было, можно с высокой долей уверенности полагать, что руководство города обсуждало свою дальнейшею стратегию по выводу губернатора из-под удара в связи с делом Барабанщикова.

Совещание состоялось поздно вечером 15 ноября, а уже утром 16 ноября стало известно о назначении заместителя Жемякина на должность врио главы УСП. Выглядит такое назначение как минимум странно – два чиновника, которые в перспективе могут стать подозреваемыми по делу, получают полный доступ к документации УСП. В теории это позволяет им манипулировать документацией с целью защитить себя, а главное губернатора. Как следствие, это даст Жемякину возможность влиять на ход следствия таким образом, чтобы крайним в этом деле оказался именно Барабанщиков.

Таким образом, назначение Мироненко на должность врио руководителя УСП дополнительно подтверждает заявление адвоката Барабанщикова о политической мотивированности дела. Барабанщиков неоднократно критиковал Смольный за нежелание навести порядок на рынке соцпитания, а также рассказывал о коррупционных схемах, позволяющих городским чиновникам и недобросовестным владельцам комбинатов наживаться на детском социальном питании.