Подозреваемым по делу Барабанщикова может стать глава КГЗ Жемякин

Глава комитета по государственному заказу Александр Жемякин был допрошен по делу задержанного главы Управления социального питания Алексея Барабанщикова, которому вменяют причинение имущественного ущерба Петербургу путём влияния на подведение итогов крупного тендера на соцпитание. Но если бы следствие было действительно заинтересовано в раскрытии правды, чиновники могли бы поменяться местами, потому как именно Жемякин контролировал спорный тендер на всех этапах его проведения, что на допросе он и подтвердил.

На минувшей неделе, 10 ноября, в рамках уголовного дела по статье 165 УК РФ «Причинение имущественного ущерба» был задержан глава Управления социального питания Санкт-Петербурга Алексей Барабанщиков. По версии следствия, он неким образом повлиял на исход тендера №0172200002520000124, проводившегося летом 2020 года комитетом по госзаказу для организации питания в школах Пушкинского района. В результате победителем был признан государственный комбинат «КСП Красносельский», предложивший более качественную и дорогую заявку, нежели конкурент. Теперь разницу между ценовыми предложениями двух госпредприятий, 24 миллиона рублей, Барабанщикову вменяют как ущерб.

Однако ни мотивы главы УСП, ни метод влияния на торги следствием не называются. Что касается первого, то само возбуждение дела по статье 165 УК РФ свидетельствует о том, что денежные средства не похищены, а были направлены на целевые расходы – закупку продуктов и организацию школьного питания. По второму направлению ещё сложнее – так как руководитель УСП Барабанщиков не имел возможности каким-либо образом влиять на комитет по госзаказу, о чём в ходе допроса рассказал глава КГЗ Александр Жемякин.

В ходе беседы со следствием чиновник указал, что весной 2020 года ему поступило распоряжение от губернатора Петербурга Александра Беглова перевести все закупки детского социального питания под контроль КГЗ, ранее этим занимались закупочные отделы районных администраций. Контроль над этим процессом также находился у КГЗ. Для осуществления задачи началось укрупнение тендерных лотов – по закону КГЗ занимается аукционами стоимостью свыше 40 миллионов рублей. Именно такой укрупнённый лот был сформирован КГЗ летом 2020 года для распределения контрактов со школами Пушкинского района.

Как организаторы торгов специалисты КГЗ отвечают за полную разработку конкурсной документации для укрупнённых лотов. В частности, сопровождением тендера, оказавшегося в основе уголовного дела, занималась Наталия Литвинова, первый заместитель Жемякина, что зафиксировано в Единой информационной системе в сфере закупок (ЕИС).

Госкомиссии для проведения укрупнённых тендеров на школьное и дошкольное соцпитание также формируются по чётким и единым принципам. В них всегда входят два представителя районной администрации, для которой организованы торги, три представителя КГЗ, специализирующиеся на работе с закупочной документацией, и один представитель УСП, в задачи которого входит определение соответствия качественных показателей – формирование предлагаемого меню, технологические карты заявленных для использования блюд и так далее. Председателем комиссии выступает представитель районной администрации – начальник отдела закупок, или, что чаще один из заместителей главы района. Периодически в качестве седьмого члена комиссии может выступать представитель интересов бизнеса, например, Санкт-Петербургской торгово-промышленной палаты (ТПП).

Спорный тендер для Пушкинского района исключением не стал. Согласно ЕИС, председателем комиссии была замглавы районной администрации Татьяна Боголюбова. Второй представитель района – это директор школы №315 Алина Миренкова. Место заместителя председателя комиссии заняла уже упомянутая Наталия Литвинова, заместитель Жемякина. Также КГЗ представляли Анжелика Смешко и Андрей Яковлев. От УСП был лишь один человек – специалист отдела экономического анализа и управления Анастасия Былкина. Заявленный представитель ТПП в подведении итогов аукциона не участвовал.

Таким образом, представителей КГЗ в комиссии было большинство, а председателем являлся сотрудник районной администрации. Таким образом, через единственного члена комиссии от УСП Барабанщиков никак не мог повлиять на итоги торгов.

Из зафиксированных в ЕИС фактов и показаний Александра Жемякина следует, что торги «от и до» проходили под контролем комитета по госзакупкам, а роль Управления социального питания свелась к консультационной.

Таким образом, если у следствия есть реальные претензии к итогам тендера №0172200002520000124, то в первую очередь должна была быть задержана замглавы комитета по госзакупкам Наталия Литвинова, под чьим контролем составлялась конкурсная документация, и которая входила в состав конкурсной комиссии. А также глава КГЗ Александр Жемякин, поскольку он действительно мог влиять на проведение укрупнённого тендера на любом из этапов.

Тот факт, что Жемякин фигурирует в деле лишь в качестве свидетеля, а Литвинова не упоминается вовсе, говорит о возможной предвзятости следствия. Реальной задачей которого, судя по всему, является преследование неугодного Смольному Барабанщикова и не более того.