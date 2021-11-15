Telegram-канал «Незыгарь» сообщил о следах губернатора Беглова в деле Барабанщикова

В деле начальника Управления социального питания Петербурга Алексея Барабанщикова нашли следы губернатора Александра Беглова, сообщает Telegram-канал «Незыгарь». Выяснилось, что глава УСП в работе руководствовался исключительно указаниями главы города.

Барабанщикова задержали 10 ноября, в понедельник Куйбышевский районный суд Петербурга изберет ему меру пресечения. Глава УСП стал фигурантом дела о тендере на поставку питания в образовательные учреждения Пушкинского района. Победителем торгов стало АО «КСП Красносельский», в совет директоров которого входит Барабанщиков.

В Telegram-канале «Площадь Восстания» ранее появились копии документов, которые подтверждают личную причастность Беглова в управлении системой питания. В частности, указывается, что его действия были направлены на ослабление конкуренции на рынке, а также вводили ограничение допуска к торгам.

Эту же информацию подтвердил Telegram-канал «Незыгарь», где говорится, что в деле нашлись следы не только губернатора, но и начальника комитета по Государственному заказу Жемякина.

«При этом арестованный Барабанщиков уже с апреля 2020 года никаких серьезных действий на рынке соцпита кроме мониторинга осуществлять не мог по приказу градоначальника», - пишет автор поста.

Источник канала сообщил, что глава города мог оказывать давление на тендерную комиссию, чтобы дестабилизировать экономическое положение АО «КСП Красносельский». Несколько лет предприятие Барабанщикова было на грани банкротства, но ситуация изменилась, когда он стал главой УСП и вошел в совет директоров предприятия. Это стало первым шагом реформ системы соцпитания Петербурга, но и вызвало недовольство со стороны частных поставщиков, связанных с окружением Беглова коррупционными интересами.

Барабанщиков же пытался изменить систему, которая была выгодна чиновникам из окружения Беглова, в частности спецпредставителю губернатора Маргарите Рудаковой.