Правоохранители задержали главу уральского Союза десантников по подозрению во взяточничестве

В отношении главы Союза десантников Свердловской области Евгения Тетерина возбуждено уголовное дело по ч.1 ст. 291 УК РФ. Об этом сообщают "Вечерние ведомости" со ссылкой на источник в силовых структурах. Тетерина подозревают в посредничестве и передаче взятки. Накануне сотрудники ФСБ и СК задержали члена общественной палаты региона, а уже сегодня в Ленинском районном суде ему будет избрана мера пресечения.

В региональном отделении СКР информацию о возбуждения дела и проведении соответствующих следственных мероприятиях подтвердили, однако прочую информацию о расследовании комментировать не стали.

По информации издания, с Тетериным задержали еще двоих человек. Речь, вероятно, идет о компании ООО "Шабровский карьер", генеральным директором которого является господин Гурбанов (в том числе задержан). Вероятно, что деятельность компании нанесла серьезный ущерб экологии. В доме у Тетерина была обнаружена обширная коллекция как огнестрельного, так и холодного оружия, патроны, крупная сумма денег наличными, а также часы и дорогие украшения.