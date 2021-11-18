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Общество Свердловская область
Награждение Орденом святой Екатерины (2019) | Фото: Накануне.RU

Главу уральского Союза десантников Тетерина арестовали на 1,5 месяца

Ленинский районный суд Екатеринбурга избрал меру пресечения главе Союза десантников Свердловской области, члену общественной палаты региона Евгению Тетерину в виде 1 месяца и 15 суток ареста. Речь идет об уголовном деле по ч.1 ст. 291 УК РФ, по которому Тетерин проходит как подозреваемый в посредничестве во взяточничестве.

Напомним, что накануне сотрудники ФСБ и СК задержали члена общественной палаты. В региональном отделении СКР информацию о возбуждения дела и проведении соответствующих следственных мероприятиях подтвердили, однако прочую информацию о расследовании комментировать не стали.

Сам же Тетерин в зале суда заявил, что подозрения не подтверждает: "Предложение кому-то когда-то через кого-то дать взятку. Разве это экономическая статья? Так полстраны посадить можно".

По информации издания, с Тетериным задержали еще двоих человек. Речь, вероятно, идет о компании ООО "Шабровский карьер", генеральным директором которого является господин Гурбанов (в том числе задержан). Вероятно, что деятельность компании нанесла серьезный ущерб экологии. В доме у Тетерина была обнаружена обширная коллекция как огнестрельного, так и холодного оружия, патроны, крупная сумма денег наличными, а также часы и дорогие украшения.



Теги: союз десантников, Тетерин, взяточничество, задержание, суд



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