Суд по делу главы Союза десантников Свердловской области отложен до апреля 2023 года

Суд по делу главы Союза десантников Свердловской области Евгения Тетерина отложен на несколько месяцев.

Ранее сообщалось, что Тетерину вменяют посредничество во взяточничестве. В конце июня его отпустили из СИЗО под домашний арест. Позже стало известно, что глава Союза десантников находится в зоне специальной военной операции, где исполняет обязанности представителя свердловского омбудсмена. Из-за этого в начале декабря он не пришел на заседание в Верх-Исетском районном суде Екатеринбурга, где рассматривают его дело.

Сегодня прошло очередное заседание, на котором Тетерин уже присутствовал. В ходе процесса суд принял решение перенести дату рассмотрения. Причина в том, что у Евгения Тетерина контракт на нахождение в зоне СВО. Также с ходатайством о переносе обратилась уполномоченный по правам человека в Свердловской области Татьяна Мерзлякова.

В результате суд вынес решение об отложении заседания до 14 апреля 2023 года.

Напомним, ранее свердловский омбудсмен рассказала, что подсудимый Тетерин делает в зоне СВО как ее представитель.