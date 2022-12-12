"Ездит без спецназа": Мерзлякова рассказала, что подсудимый Тетерин делает в зоне СВО

12 Декабря 2022
Политика Экономика Общество Происшествия Армия и ВПК Образование Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети Под ренTGеном ВКино
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО СЗФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Южный ФО Астраханская область Краснодарский край Сибирский ФО Алтайский край Иркутская область Новосибирская область Омская область Республика Тыва Северо-Кавказский ФО Карачаево-Черкесская... Центральный ФО Москва Московская область Белгородская область Воронежская область Липецкая область СЗФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Приморский край Магаданская область Приволжский ФО Кировская область Пермский край Самарская область Чувашская Республика Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО СЗФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Южный ФО Астраханская область Краснодарский край Сибирский ФО Алтайский край Иркутская область Новосибирская область Омская область Республика Тыва Северо-Кавказский ФО Карачаево-Черкесская... Центральный ФО Москва Московская область Белгородская область Воронежская область Липецкая область СЗФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Приморский край Магаданская область Приволжский ФО Кировская область Пермский край Самарская область Чувашская Республика Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
search
в россии
Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край
в бывшем СССР политика экономика общество наука
Фото Видео
в россии Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край в бывшем СССР политика экономика армия и ВПК наука Фото Видео
Все новости

Удары по системе военного управления Украины

Главное сейчас

Новости все материалы

Больше новостей


Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС
Реклама от YouDo





Армия и ВПК Свердловская область
Фото: Накануне.RU

"Ездит без спецназа": Мерзлякова рассказала, что подсудимый Тетерин делает в зоне СВО

Уполномоченный по правам человека в Свердловской области Татьяна Мерзлякова официально подтвердила, что подсудимый глава Союза десантников региона Евгений Тетерин действительно отправился в зону СВО как ее представитель.

Напомним, на прошлой неделе стало известно, что Тетерин находится в зоне спецоперации с 22 ноября, где исполняет обязанности представителя свердловского омбудсмена. Из-за этого он не пришел на заседание в Верх-Исетском районном суде Екатеринбурга, где рассматривают его уголовное дело. Ранее сообщалось, что главе Союза десантников вменяют посредничестве во взяточничестве. В конце июня его отпустили из СИЗО под домашний арест.

Как рассказала Татьяна Мерзлякова на сегодняшней пресс-конференции, Евгений Тетерин будет занят в судебных процессах в январе. А пока он действительно отправился в зону СВО.

"Сейчас я ищу человека, который бы так работал, как он. Сегодня он в Красном Лимане, завтра – в Сватово", - сообщила омбудсмен.

По ее словам, Тетерин "находится за судом". Мерзлякова отметила, что направила в суд свое ходатайство.

"На предварительное слушание, бывает, приходят и адвокаты (в отсутствие обвиняемого, - прим. ред.). Адвокат пришел", - уточнила уполномоченный.

Награждение Орденом святой Екатерины(2019)|Фото: Накануне.RU

Она добавила, что "мобилизация – самая важная причина, по которой человек может не прийти на предварительное слушание".

"Я поступила так. Да, это мой выбор, потому что другого варианта я не видела. Я предложила два варианта армии, но армия не была готова взять (этих людей, - прим. ред.). За нас никто не несет ответственности. Для нашего сопровождения нужны спецназовцы. А им до нас ли? Евгений Павлович без сопровождения и спецназа ездит сам", - заявила Татьяна Мерзлякова.

Она отметила, что Тетерин справился со своей задачей.

"Я поняла, что не ошиблась, когда предложила ему поехать. Будет процесс, как все. И следователю можно на мобилизацию поехать, но у них у всех бронь", - заключила Мерзлякова.

Как сообщало Накануне.RU, также уполномоченный по правам человека в Свердловской области опровергла смерть пятого мобилизованного в учебном центре в Елани.

Теги: Мерзлякова, Тетерин, суд, СВО



Если вы заметили ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter

Предыдущие новости на эту тему:

Ранее 07.12.2022 13:12 Мск Глава Союза десантников Тетерин отправился в зону СВО вместо суда
Ранее 30.06.2022 19:05 Мск Главе Союза десантников Тетерину изменили меру пресечения 
Ранее 08.04.2022 10:25 Мск Суд отказал главе Союза десантников Тетерину в освобождении из-под стражи
Ранее 17.02.2022 19:52 Мск Главу Союза десантников Свердловской области обвинили в еще одном эпизоде взяточничества
Ранее 09.02.2022 16:08 Мск Глава Союза десантников Свердловской области подал кассацию на арест
Ранее 14.01.2022 10:08 Мск Суд оставил под арестом главу Союза десантников Свердловской области
Ранее 18.11.2021 12:59 Мск Главу уральского Союза десантников Тетерина арестовали на 1,5 месяца
Ранее 18.11.2021 10:16 Мск Правоохранители задержали главу уральского Союза десантников по подозрению во взяточничестве 


Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС

Экспертное мнение



Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС


Мнения из сети