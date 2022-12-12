"Ездит без спецназа": Мерзлякова рассказала, что подсудимый Тетерин делает в зоне СВО

Уполномоченный по правам человека в Свердловской области Татьяна Мерзлякова официально подтвердила, что подсудимый глава Союза десантников региона Евгений Тетерин действительно отправился в зону СВО как ее представитель.

Напомним, на прошлой неделе стало известно, что Тетерин находится в зоне спецоперации с 22 ноября, где исполняет обязанности представителя свердловского омбудсмена. Из-за этого он не пришел на заседание в Верх-Исетском районном суде Екатеринбурга, где рассматривают его уголовное дело. Ранее сообщалось, что главе Союза десантников вменяют посредничестве во взяточничестве. В конце июня его отпустили из СИЗО под домашний арест.

Как рассказала Татьяна Мерзлякова на сегодняшней пресс-конференции, Евгений Тетерин будет занят в судебных процессах в январе. А пока он действительно отправился в зону СВО.

"Сейчас я ищу человека, который бы так работал, как он. Сегодня он в Красном Лимане, завтра – в Сватово", - сообщила омбудсмен.

По ее словам, Тетерин "находится за судом". Мерзлякова отметила, что направила в суд свое ходатайство.

"На предварительное слушание, бывает, приходят и адвокаты (в отсутствие обвиняемого, - прим. ред.). Адвокат пришел", - уточнила уполномоченный.

Она добавила, что "мобилизация – самая важная причина, по которой человек может не прийти на предварительное слушание".

"Я поступила так. Да, это мой выбор, потому что другого варианта я не видела. Я предложила два варианта армии, но армия не была готова взять (этих людей, - прим. ред.). За нас никто не несет ответственности. Для нашего сопровождения нужны спецназовцы. А им до нас ли? Евгений Павлович без сопровождения и спецназа ездит сам", - заявила Татьяна Мерзлякова.

Она отметила, что Тетерин справился со своей задачей.

"Я поняла, что не ошиблась, когда предложила ему поехать. Будет процесс, как все. И следователю можно на мобилизацию поехать, но у них у всех бронь", - заключила Мерзлякова.

Как сообщало Накануне.RU, также уполномоченный по правам человека в Свердловской области опровергла смерть пятого мобилизованного в учебном центре в Елани.