Питерс не стал винить вратаря "Автомобилиста" после проигранного матча с "Нефтехимиком"

Главный тренер "Автомобилиста" Билл Питерс поддержал вратаря своей команды Владимира Галкина после проигранного матча с нижнекамским "Нефтехимиком".

Встреча состоялась в среду в Екатеринбурге и завершилась со счетом 4:3 в пользу гостей. Голкипер хозяев провел полный матч.

После игры Питерса спросили: нужно ли было выставлять Галкина с учетом того, что тренер "Нефтехимика" работал с ним долгое время и хорошо знает его слабые места. В ответ канадский специалист разобрал каждый пропущенный гол.

"Я хочу, чтобы вы меня правильно поняли – я не собираюсь винить вратаря. Мне просто не понравился ни один пропущенный нашей командой гол сегодня. В первом случае была потеря шайбы в нашей зоне и рикошет то ли от нашей клюшки, то ли от их клюшки. Второй мы пропустили, играя в большинстве.

При третьем голе у нас на льду в зоне защиты находились пять опытных игроков-ветеранов, но они упустили шайбу и игрока соперника на пятаке. Четвертый гол начался с потери шайбы и последовавшего после этого планирующего наброса от борта", - приводит слова тренера официальный сайт "Автомобилиста".

В целом он назвал результат "разочаровывающим".

"К сожалению, потеряли очки. Отпустили соперника вперед на две шайбы и так и не смогли отыграться", - подвел итог Билл Питерс.

Напомним, недавно Континентальная хоккейная лига опубликовала рейтинг клубов, участвующих в турнире. "Автомобилист" занял в нем шестое место.