Питерс не стал винить вратаря "Автомобилиста" после проигранного матча с "Нефтехимиком"

18 Ноября 2021
Политика Экономика Общество Происшествия Армия и ВПК Образование Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети Под ренTGеном ВКино
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО СЗФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Южный ФО Краснодарский край Сибирский ФО Новосибирская область Алтайский край Омская область Республика Тыва Северо-Кавказский ФО Карачаево-Черкесская... Центральный ФО Москва Московская область Воронежская область Липецкая область СЗФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Приморский край Магаданская область Приволжский ФО Кировская область Пермский край Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО СЗФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Южный ФО Краснодарский край Сибирский ФО Новосибирская область Алтайский край Омская область Республика Тыва Северо-Кавказский ФО Карачаево-Черкесская... Центральный ФО Москва Московская область Воронежская область Липецкая область СЗФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Приморский край Магаданская область Приволжский ФО Кировская область Пермский край Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
форумfeedback
search
в россии
Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край
в бывшем СССР политика экономика общество наука
Фото Видео
в россии Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край в бывшем СССР политика экономика армия и ВПК наука Фото Видео
Все новости

Старый капитализм себя исчерпал?

Главное сейчас

Новости все материалы

Больше новостей


Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС
Реклама от YouDo



Спорт Свердловская область
Билл Питерс (2021) | Фото: ХК &quot;Автомобилист&quot;

Питерс не стал винить вратаря "Автомобилиста" после проигранного матча с "Нефтехимиком"

Главный тренер "Автомобилиста" Билл Питерс поддержал вратаря своей команды Владимира Галкина после проигранного матча с нижнекамским "Нефтехимиком".
Читайте также:

Встреча состоялась в среду в Екатеринбурге и завершилась со счетом 4:3 в пользу гостей. Голкипер хозяев провел полный матч.

После игры Питерса спросили: нужно ли было выставлять Галкина с учетом того, что тренер "Нефтехимика" работал с ним долгое время и хорошо знает его слабые места. В ответ канадский специалист разобрал каждый пропущенный гол.

"Я хочу, чтобы вы меня правильно поняли – я не собираюсь винить вратаря. Мне просто не понравился ни один пропущенный нашей командой гол сегодня. В первом случае была потеря шайбы в нашей зоне и рикошет то ли от нашей клюшки, то ли от их клюшки. Второй мы пропустили, играя в большинстве.

При третьем голе у нас на льду в зоне защиты находились пять опытных игроков-ветеранов, но они упустили шайбу и игрока соперника на пятаке. Четвертый гол начался с потери шайбы и последовавшего после этого планирующего наброса от борта", - приводит слова тренера официальный сайт "Автомобилиста".

В целом он назвал результат "разочаровывающим".

"К сожалению, потеряли очки. Отпустили соперника вперед на две шайбы и так и не смогли отыграться", - подвел итог Билл Питерс.

Напомним, недавно Континентальная хоккейная лига опубликовала рейтинг клубов, участвующих в турнире. "Автомобилист" занял в нем шестое место.



Теги: Питерс, Галкин, Автомобилист



Если вы заметили ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter


Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС

Экспертное мнение


Голосование

Вы за или против принятия закона о QR-кодах?

Результаты 760

Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС


Магазин спецодежды



Мнения из сети