16 Ноября 2021
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Спорт Свердловская область
фан-зона ХК Автомобилист (2020) | Фото: Накануне.RU

"Автомобилист" занял шестое место в рейтинге клубов КХЛ

Континентальная хоккейная лига опубликовала рейтинг клубов, участвующих в турнире. Екатеринбургский "Автомобилист" занял в нем шестое место.

Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе уральского клуба, полный рейтинг клубов КХЛ составлен по итогам прошедшего чемпионата. Он формируется на основе девяти параметров. Это спортивные достижения (20%), стоимость спортивного результата (20%), государственное финансирование (10%), несвоевременная оплата труда хоккеистов (5%), посещаемость и заполняемость арен (10%), исполнение норм технического регламента (10%), ТВ-индекс (10%), доходы от реализации лицензионной и билетной программы, питания (10%) и работа со СМИ (5%).

При этом в расчет берутся показатели трех последних сезонов. Прошлые сезоны учитываются с понижающим коэффициентом: сезон 2018/19 - 50%, 2019/20 - 75%, 2020/21 - 100%. Оценка деятельности клубов направлена на приведение команд лиги к единому уровню по различным аспектам.

хоккей кхл кубок гагарина(2016)|Фото: Накануне.ru

В опубликованном рейтинге "Автомобилист", с учетом всех оцениваемых показателей, занял шестое место. Одну из лидирующих позиций клуб из Екатеринбурга занял по параметру "Доходы от реализации лицензионной и билетной программы, питания", где стал вторым.

Стоит отметить, что первое место в рейтинге клубов КХЛ занял финский "Йокерит".

Напомним, по итогам прошлого сезона "Автомобилист" вышел в плей-офф, но уступил будущему обладателю Кубка Гагарина - омскому "Авангарду".

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Теги: Автомобилист, КХЛ, клубы, рейтинг



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