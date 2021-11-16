"Автомобилист" занял шестое место в рейтинге клубов КХЛ

Континентальная хоккейная лига опубликовала рейтинг клубов, участвующих в турнире. Екатеринбургский "Автомобилист" занял в нем шестое место.

Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе уральского клуба, полный рейтинг клубов КХЛ составлен по итогам прошедшего чемпионата. Он формируется на основе девяти параметров. Это спортивные достижения (20%), стоимость спортивного результата (20%), государственное финансирование (10%), несвоевременная оплата труда хоккеистов (5%), посещаемость и заполняемость арен (10%), исполнение норм технического регламента (10%), ТВ-индекс (10%), доходы от реализации лицензионной и билетной программы, питания (10%) и работа со СМИ (5%).

При этом в расчет берутся показатели трех последних сезонов. Прошлые сезоны учитываются с понижающим коэффициентом: сезон 2018/19 - 50%, 2019/20 - 75%, 2020/21 - 100%. Оценка деятельности клубов направлена на приведение команд лиги к единому уровню по различным аспектам.

В опубликованном рейтинге "Автомобилист", с учетом всех оцениваемых показателей, занял шестое место. Одну из лидирующих позиций клуб из Екатеринбурга занял по параметру "Доходы от реализации лицензионной и билетной программы, питания", где стал вторым.

Стоит отметить, что первое место в рейтинге клубов КХЛ занял финский "Йокерит".

Напомним, по итогам прошлого сезона "Автомобилист" вышел в плей-офф, но уступил будущему обладателю Кубка Гагарина - омскому "Авангарду".