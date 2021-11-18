18 Ноября 2021
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офшоры, доллар, кораблик, отток капиталов (2015) | Фото: Getty Images / RapidEye

Российским компаниям могут разрешить "переезжать" в офшоры

Российские власти планируют предоставить отечественным холдингам возможность регистрации в специальном административном районе.

В настоящее время этой возможностью могут воспользоваться исключительно иностранные организации в рамках процедуры редомициляции, а российские структуры, такого права лишены. Включить национальные холдинги в периметр организаций, которые смогут претендовать на переезд в САР, необходимо для того, чтобы снизить риски признания РФ вредоносной юрисдикцией.

Компаниям планируется предложить дополнительные льготы, в частности понизить ставки по ряду налогов: на вывод капитала с 15 до 10%, а также на прибыль до 5%, на прибыль в виде дивидендов до 0%.

При этом резиденты САРов должны будут вложить в инфраструктуру островов Русский и Октябрьский 300 млн руб., а также открыть там реальный офис площадью 100 кв. м с численностью сотрудников не менее 15 человек.

Данные условия могут лечь в основу законопроекта о предоставлении российским компаниям права переезда в САР. Обсуждается возможность создания новой формы: российской холдинговой компании, пишут "Ведомости".



Теги: офшоры, компании, налоги



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