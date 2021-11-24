Минфин передумал вводить льготу по налогу на прибыль в «русских офшорах»

Министерство финансов России посчитало нецелесообразным снижение до 5% ставки налога на прибыль по доходам международных холдинговых компаний в специальных административных районах (САР) в Калининграде и Владивостоке.

"Ставка 5% для холдинговых компаний уже не актуальна. Думаю, что мы, скорее всего, все-таки от нее откажемся", – сообщил замминистра финансов Алексей Сазанов. По его словам, льгота предназначалась для резидентов САРов с долей доходов от пассивной деятельности выше 90%. Как отметил замминистра, не так много компаний, которым могла бы быть интересна эта льгота, соответствуют такому критерию, пишут "Ведомости".

Как сообщалось ранее, российские власти планируют предоставить отечественным холдингам возможность регистрации в специальном административном районе. В настоящее время этой возможностью могут воспользоваться исключительно иностранные организации.