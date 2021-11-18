18 Ноября 2021
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Экономика Дальневосточный ФО
таможня таможенный терминал контейнеры (2016) | Фото: Накануне.ru

Правительство задумалось о модели госзаказа для снабжения Дальнего Востока

Вице-премьер Юрий Трутнев распорядился стабилизировать ситуацию с завозом грузов в удаленные регионы Дальнего Востока.

Минтрансу, Минпромторгу и Минвостокразвития поручено проработать вопрос стимулирования строительства контейнеровозов и контейнеров для морских перевозок. Также Минтранс должен разработать транспортную модель грузопотоков в Дальневосточном федеральном округе, которая позволит контролировать сроки их доставки, пишут "Ведомости".

Проблема с задержками грузов в контейнерах стала накаляться в сентябре – октябре 2021 года. Президент России Владимир Путин потребовал от главы Минтранса Виталия Савельева "как можно быстрее" навести порядок с поставками товаров в дальневосточные регионы.

Причиной перебоев в поставках стали пробки в портах Приморского края из-за торможения каботажных перевозок на фоне резкого роста международных отправок, а также неудовлетворительная работа портов по обработке грузов. Тысячи контейнеров с грузами для Сахалина, Чукотки, Камчатки и Магадана застряли во Владивостоке.

Как сообщалось, вопрос перебоев со снабжением жителей Дальнего Востока продовольствием находится на контроле у президента Владимира Путина, сообщили в Кремле. Меры принимаются по линии правительства, заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.



Теги: госзаказ, Дальний Восток, грузы, Трутнев



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