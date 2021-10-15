Камчатка и Чукотка получают продукты и стройматериалы с задержками до трех месяцев

Губернаторы Чукотки и Камчатки бьют тревогу: в регионах сложилась сложная ситуация с доставкой грузов морем, в том числе продуктов и стройматериалов. К решению проблемы привлекли вице-премьера Юрия Трутнева и Минтранс, но в ближайшее время системно решить вопрос не получится, наоборот, задержки могут повториться, а стоимость отправки грузов будет расти.

Глава Камчатки Владимир Солодов в Instagram объяснил причины задержек: "Сложилась достаточно сложная ситуация, она связана с изменением и кризисом глобальной логистики. Перенаправление грузов из Суэцкого канала, Китая на Транссиб, в результате чего в порту Владивостока скопилось огромное количество контейнеров и грузов для отправки".

По словам Солодова, задержки поставок на Камчатку в ряде случаев достигают трех месяцев. "В последнюю неделю ситуация несколько нормализовалась, по крайней мере, все продукты питания отправляются точно в срок, некоторые задержки остаются по строительным материалам, а также по конструкциям для детских площадок", - рассказал губернатор.

Он сообщил, что обратился к полпреду президента в ДФО, вице-премьеру Юрию Трутневу, а тот поручил Минтрансу России разобраться в ситуации и взять ее на контроль.

"Сейчас в ручном режиме Минтранс и Миндальвостокразвития отслеживается отправка грузов, должна быть обеспечена приоритетная отгрузка грузов в такие регионы как Камчатка, Сахалин и Магадан, которые полностью зависят от морских поставок из Владивостока, - рассказывает Солодов. - К сожалению, системно ситуация не решится в ближайшее время. Мы можем ожидать таких же всплесков задержек и, к сожалению, увеличению стоимости отправок".

Губернатор Чукотки Роман Копин пишет, что на полуостров пришел сухогруз с продуктами питания, стройматериалами, транспортом и непродовольственными товарами, следующие суда придут 15-16, 25 и 29 октября.

"В ежедневном режиме продолжаем отслеживать ситуацию. Приоритет - продукты питания, но речь не только о них. В этом году много задач и строек во всех районах, начинается реализация инвестпроектов. Для этого нужно доставить технику, материалы, модульные конструкции. Сейчас отправки на Чукотку ждут больше 200 контейнеров, техника, модульные ДК, ФАПы, домокомплекты и т.д.", - рассказывает Копин в Instagram.

Он также считает эту навигацию "очень сложной". "В июле-сентябре было в три раза меньше судозаходов, чем обычно. Это значит, что в октябре и ноябре нам нужны дополнительные рейсы. Работаем с транспортными компаниями и внимательно следим за погодой. Если понадобятся ледоколы - будем привлекать", - добавил губернатор.