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Экономика Дальневосточный ФО В России Приморский край
сабетта морской порт (2015) | Фото: Накануне.ru

Производители безалкогольных напитков могут остаться без китайского сырья

Перегрузка морских портов на Дальнем Востоке России существенно затруднила бизнес отечественным пищевых компаний, которые не могут получить необходимые ингредиенты из Китая.

С проблемами в поставках лимонной кислоты, в частности, столкнулись производители безалкогольных напитков, включая PepsiCo. По словам представителя компании, сырье уже долго находится в порту Восточном в ожидании отправки на заводы и неполучение ингредиентов в срок грозит сокращением производства. В результате сроки разгрузки постоянно сдвигаются. Сложности могут привести к сокращению производства перед новогодними праздниками.

Весь комплекс терминалов Владивостока и порт Восточный суммарно оснащены менее 50 причалами, из которых только 13 обрабатывают импортные контейнеры. В результате, добавляет эксперт, из-за большого скопления грузов разгрузка сегодня может затягиваться до 30 дней.

Импорт смесей и ингредиентов из КНР сопровождается задержками на всех этапах: от выхода из Китая, где не хватает контейнеров, до постановки судов под выгрузку в российских восточных перевалочных портах, где суда стоят неделями на рейде, указывают там.

Источник "Коммерсанта" в крупной пищевой компании рассказал об отсутствии координации министерств и ведомств при решении проблемы.

Как сообщалось, Минтрансу, Минпромторгу и Минвостокразвития поручено проработать вопрос стимулирования строительства контейнеровозов и контейнеров для морских перевозок. Также Минтранс должен разработать транспортную модель грузопотоков в Дальневосточном федеральном округе, которая позволит контролировать сроки их доставки.



Теги: порты, Дальний Восток, напитки



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