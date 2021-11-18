Владислав Ховалыг уверен - Тува только начинает раскрывать свой потенциал

Накануне стало известно, что глава Республики Тыва Владислав Ховалыг включён в состав Государственного Совета РФ. Соответствующий указ президент России Владимир Путин подписал 15 ноября 2021 года. Стоит отметить, что для глав регионов участие в работе Госсовета - всегда дополнительные возможности, которые позволяют донести позицию до президента, организовать рабочий диалог с федеральными министерствами и ведомствами.

Для Тувы - это безусловно важный механизм, считают эксперты. Республика с избранием нового главы Владислава Ховалыга стремится выйти на новый уровень экономического развития. Поэтому региональные власти готовы самым серьезным образом участвовать в проектах, которые позволят привести новых инвесторов в экономику региона, придать новый импульс развитию уже реализуемых в Туве крупных инвестпроектов.

Например, накануне Тува сумела вызвать серьезный интерес зарубежных участников презентации КИП «Енисейская Сибирь», проведенной МИД России в Москве. Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе главы республики Тыва, инвестиционные проекты, связанные с освоением природных богатств региона, стали ключевой частью экспозиции. С этой экспозицией внимательно ознакомились иностранные дипломаты и бизнесмены более, чем из 50 стран мира.

И, если эффект от презентации для экономики Тувы в перспективе, то проекты, которые уже реализуются в регионе приносят позитивные плоды. Так, с 2015 года китайской компанией «ZiJin» запущен горно-обогатительный комбинат по добыче свинца и цинка. Проект признан одним из эффективных среди российско-китайских проектов. Шведская компания Auriant Mining построила в республике золотоизвлекательную фабрики, ведет добычу золота на Тарданском месторождении и готовится перейти на одно из крупнейших в Сибири золоторудных месторождений - Кара-Бельдирское. По предварительным оценкам экспертов, в ближайшие годы республика сможет увеличить добычу золота в 2–2,5 раза.

Значительный экспортный потенциал Тувы в области добычи коксующегося угля уже очевиден для инвесторов. Так, компания «ЕвразХолдинг» занимается в Туве созданием Межегейского угледобывающего комплекса, а сС 2020 года компанией «INTERGEO» развернула строительство крупнейшего горно-обогатительного комбината на Ак-Сугском медно-порфировом месторождении. В перспективе - освоение месторождений тантала, ниобия, лития. Еще одно направление развития промышленного потенциала Тувы - это переработка леса, запасы которого в регионе превышают 1 млрд кубических метров.

Владислав Ховалыг в ходе презентации, организованной МИД РФ, особо отметил заинтересованность федеральных властей в развитии инвестиционной привлекательности Тувы. Реальная поддержка федерального центра выражается в том числе в софинансировании из федерального бюджета многих инфраструктурных проектов региона. В рамках утвержденной правительством РФ индивидуальной программы ускоренного развития Тувы федеральные структуры участвуют в строительстве дополнительных энергетических мощностей, необходимых для запуска энергоемких промышленных производств, в создании транспортно-логистических коридоров через Туву в направлении Монголии и Китая – железнодорожного, автомобильного, авиационного.

В частности, на автомобильном пункте пропуска «Хандагайты», который станет кратчайшим выходом для регионов Енисейской Сибири на транспортные сети азиатских соседей, формируется таможенный терминал. Его работа будет организована в режиме особой экономической зоны. В 2024 году предполагается организовать из аэропорта Тувы международное авиасообщение со странами Азиатско-Тихоокеанского региона. Потенция обновленного аэропорта Кызыла позволяет решить эту задачу.

Решение транспортных вопросов станет серьезным драйвером для реализации туристических возможностей Тувы. Природа республики уникальна, среди достопримечательностей - заповедник «Убсунурская котловина», включенный в перечень Всемирного наследия ЮНЕСКО, «дорога Чингисхана», скифское золото, тувинское горловое пение и другие историко-культурные памятники.

Владислав Ховалыг отмечает, что Тува только начинает открываться миру, в том числе благодаря президенту России, который каждый год приезжает отдохнуть в республику.

Для реализации экономических и туристических возможностей региона, по мнению главы республики Тыва, необходимо организовать четкое взаимодействие с муниципальными властями, наладить эффективный контроль исполнения решений. Уже с 16 ноября вице-премьеры и министры правительства Тувы выезжают в районы, чтобы проверить, как выполняются поручения главы республики по наказам жителей. Соответствующее распоряжение Владислав Ховалыг подписал накануне. Речь идет о том, что каждый из членов правительства должен выехать в закрепленный за ним район и провести встречи с гражданами, с руководителями местных администраций, оказать помощь в решении конкретных вопросов. Глава Тувы сообщил об этом решении на встрече с депутатами Верховного Хурала, где обсуждался проект бюджета на 2022 год и плановый период 2023-2024 годов.

"Слушать и слышать земляков и корректировать планы сообразно с их мнением, оценками ситуации, проводить своего рода привязку наших проектов и программ к конкретной местности. Только так сможем достигать нужных всем целей и результатов, избегать ошибок, которые дорого обходятся", - написал в своих страницах в соцсетях Владислав Ховалыг.