После бунта в свердловской колонии возбуждено новое дело – о массовых беспорядках

Следственный комитет возбудил новое уголовное дело после бунта в одной из колоний Свердловской области.

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Напомним, 28 марта этого года заключенные ИК-47 строгого режима в Каменске-Уральском устроили бунт, нанеся себе порезы лезвием. После этого было возбуждено дело по части 1 статьи 321 УК РФ (Дезорганизация деятельности учреждений, обеспечивающих изоляцию от общества). Представители СКР допрашивали как осужденных, так и работников исправительного учреждения.

Как сообщили Накануне.RU в Следственном комитете РФ по Свердловской области, также группа осужденных применила насилие и высказывала угрозу его применения в отношении других "сидельцев". На данный момент действия восьми подозреваемых дополнительно квалифицированы по статье 212 УК РФ (Призывы и участие в массовых беспорядках). По данной статье возбуждено уголовное дело, которое соединено в одно производство с ранее расследуемым делом по статье 321.

"В настоящее время продолжается проведение необходимых следственных мероприятий", - уточнили в ведомстве.

Как добавили в пресс-службе ГУФСИН по Свердловской области, сотрудниками оперативного управления и управления собственной безопасности регионального ГУФСИН следователям СКР оказывается необходимое оперативное сопровождение в расследовании данного дела.

Напомним, что ранее общественники назвали причину бунта в уральской колонии: по их данным, зэки устроили акцию спонтанно.