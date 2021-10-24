В ГУФСИН высказались о видео про надругательство над осужденным в уральской колонии

В ГУФСИН России по Свердловской области прокомментировали появившееся в Сети видео о надругательстве над осужденным в одной из уральских колоний. Там заявили, что ролик старый, и по факту уже давно проведено разбирательство.

В октябре этого года правозащитник Алексей Соколов опубликовал видео, снятое, по его данным, в ИК №2 Екатеринбурга. На кадрах якобы оперативной съемки сотрудник ФСИН держит изнасилованного заключенного на коленях и записывает на видеокамеру признания молодого человека.

Как сообщили в региональном ГУФСИН, на данной записи показан эпизод нарушений прав осужденного в 2013 году, который был исследован в правоохранительных органах в 2016 году.

"По этому эпизоду свое решение определил суд и следствие, которому всемерную помощь оказывало руководство Главка ГУФСИН, органы управления собственной безопасности и заместитель начальника ИК-2 Екатеринбурга. Он был осужден к реальному сроку лишения свободы, лишен права пенсии и звания. Все граждане из числа осужденных, которые участвовали в этой акции в 2013 году, были осуждены и сегодня отбывают наказание в учреждениях пенитенциарной системы региона", - сообщил Накануне.RU руководитель пресс-службы ГУФСИН России по Свердловской области Александр Левченко.

По его словам, видеоматериалы Соколова уже исследуются проверочной комиссией ведомства для их юридической оценки.

"Юристы ГУФСИН примут меры и по следующим материалам "правозащитника", который вводит в заблуждение общественность", - пообещал Левченко.

Ранее в общественном совете при ФСИН РФ заявили, что не считают, что пытки и издевательства над заключенными являются следствием нехватки кадров и раннего выхода на пенсию сотрудников пенитенциарной системы.