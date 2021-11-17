У мужчины, который 20 лет назад попал в рабство в Казахстане, нашлась семья

У мужчины, который 20 лет назад попал в рабство в Казахстане, нашлись родители. Они проживают в Ярославской области, сообщил РИА Новости уполномоченный по правам человека в регионе Сергей Бабуркин.

"У него живы родители. Отцу 80 лет, матери - 70. У него сестры", - рассказал он. Омбудсмен уже связался с семьей мужчины. Родители живут в Гаврилов-Ямском районе, как и говорил Котов в видеоролике.

По словам родных, они искали способы связаться с Алексеем. Так, они разыскали адрес женщины, которая ухаживала за ним в больнице, но она не ответила на письмо.

Кроме того, в начале 2000-х годов родственники Котова обращались в программу "Жди меня", ходили к гадалкам, экстрасенсам, но не обращались в правоохранительные органы.

"Они верили, что он жив, и им эти гадалки тоже это подтверждали. И вот так вот это дело тянулось", - добавил Бабуркин.

Напомним, в соцсетях сотрудники управления криминальной полиции Казахстана обнаружили видео, на котором мужчина заявляет о том, что его незаконно удерживают на одной из зимовок в Карагандинской области.

Полицейские разыскали в Шетском районе области 44-летнего мужчину, гражданина России. На видео он называет себя Алексеем Котовым, уроженцем Ярославской области, и просит родственников помочь ему выбраться из трудового рабства. Подозреваемый в преступлении местный житель уже задержан.

К выяснению всех обстоятельства истории подключилось посольство РФ в Казахстане. В Карагандинскую область направлены сотрудники профильных подразделений дипведомства.

Кроме того, депутат муниципалитета Ярославля Дмитрий Соколов вылетел в Казахстан, чтобы помочь решить вопрос с возвращением Котова домой.