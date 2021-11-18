18 Ноября 2021
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Происшествия В бывшем СССР
Алексей Котов (2021) | Фото: MASH

Казахстанская полиция заявила об отказе россиянина от слов о 20-летнем рабстве

Россиянин Алексей Котов, заявивший о содержании в трудовом рабстве в Карагандинской области Казахстана, отказался от своих слов.

Мужчина был допрошен в присутствии сотрудников Российского консульства, сообщила пресс-служба МВД республики. Котов заявил, что на территории крестьянского хозяйства находился и трудился добровольно. Он пользовался сотовым телефоном и имел возможность в любое время покинуть пределы хозяйства, уточнили в ведомстве.

От заявления на владельца крестьянского хозяйства Котов отказался, пояснив, что претензии к нему не имеет. Единственной целью обращения россиянина было вернуться домой.

Напомним, в соцсетях сотрудники управления криминальной полиции Казахстана обнаружили видео, на котором мужчина заявляет о том, что его незаконно удерживают на одной из зимовок в Карагандинской области.

Полицейские разыскали в Шетском районе области 44-летнего мужчину, гражданина России. На видео он называет себя Алексеем Котовым, уроженцем Ярославской области, и просит родственников помочь ему выбраться из трудового рабства. Сообщалось, что подозреваемый в преступлении местный житель уже задержан.

Как выяснилось, в 1997 году Котов ушел в армию по контракту. Службу он проходил в Казахстане. Домой должен был вернуться в мае 1998 года, но пропал.

В феврале 1999 года от него пришло письмо, в котором он сообщил, что находится в госпитале. Письма домой приходили до июля 1999 года, а затем Алексей замолчал.

Как удалось узнать Regnum, мужчина потерял документы по дороге домой, а затем попал в рабство, где был пастухом.

Напомним, у мужчины нашлись родители, сообщил уполномоченный по правам человека в регионе Сергей Бабуркин. По словам родных, они искали способы связаться с Алексеем. Так, они разыскали адрес женщины, которая ухаживала за ним в больнице, но она не ответила на письмо.

Кроме того, в начале 2000-х годов родственники Котова обращались в программу "Жди меня", ходили к гадалкам, экстрасенсам, но не обращались в правоохранительные органы.



Теги: казахстан, трудовое рабство, россиянин



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