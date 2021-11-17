17 Ноября 2021
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Происшествия В бывшем СССР
полиция Казахстана (2020) | Фото: novayagazeta.ru

Россиянин заявил, что 20 лет находился в трудовом рабстве в Казахстане

Полиция в Казахстане проверяет информацию о незаконном лишении свободы гражданина России, который утверждает, что в течение 20 лет находился в трудовом рабстве.

В соцсетях сотрудники управления криминальной полиции обнаружили видео, на котором мужчина заявляет о том, что его незаконно удерживают на одной из зимовок в Карагандинской области.

Полицейские разыскали в Шетском районе области 44-летнего мужчину, гражданина России. На видео он называет себя Алексеем Котовым, уроженцем Ярославской области, и просит родственников помочь ему выбраться из трудового рабства.

Возбуждено уголовное дело по статье "Незаконное лишение свободы". Подозреваемый в преступлении местный житель уже задержан, с ним ведутся следственные действия, пишет Regnum.



Теги: казахстан, трудовое рабство, россиянин



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