Россиянин заявил, что 20 лет находился в трудовом рабстве в Казахстане

Полиция в Казахстане проверяет информацию о незаконном лишении свободы гражданина России, который утверждает, что в течение 20 лет находился в трудовом рабстве.

В соцсетях сотрудники управления криминальной полиции обнаружили видео, на котором мужчина заявляет о том, что его незаконно удерживают на одной из зимовок в Карагандинской области.

Полицейские разыскали в Шетском районе области 44-летнего мужчину, гражданина России. На видео он называет себя Алексеем Котовым, уроженцем Ярославской области, и просит родственников помочь ему выбраться из трудового рабства.

Возбуждено уголовное дело по статье "Незаконное лишение свободы". Подозреваемый в преступлении местный житель уже задержан, с ним ведутся следственные действия, пишет Regnum.