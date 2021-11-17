Мэрия Екатеринбурга не могла остановить снос флигеля на Малышева

Мэрия Екатеринбурга не могла повлиять на ночной снос флигеля усадьбы Поповичевых на Малышева, 38б. О намерении сравнять здание с землей застройщик уведомил администрацию еще в марте. Об этом Накануне.RU сообщили в пресс-службе мэрии. 28 октября на заседании архитектурно-градостроительного совета застройщику предложили не торопиться со строительством здания, дождавшись планировочного решения всего микрорайона. В нем же должно было быть предложено и решение вопроса транспортной доступности зданий квартала.

В администрации пояснили, почему действия застройщика, которые так поразили Екатеринбург и самого мэра, являются законными по отношению к городу: снос объектов капитального строительства осуществляется на основании соответствующего решения собственника данного объекта, который должен только уведомить администрацию о предстоящем сносе. В свою очередь мэрия, в соответствии с требованиями градостроительного кодекса РФ, размещает данное уведомление в информационной системе обеспечения градостроительной деятельности.

"Уведомление о планируемом сносе подается не позднее семи рабочих дней до начала производства работ по сносу. Рассмотрение уведомления о сносе должно осуществляться также в течение семи рабочих дней со дня поступления такого уведомления. Никаких согласований, выдачи разрешений на снос либо контроля производства работ со стороны муниципальных органов власти законодательно не предусмотрено. Уведомление поступило 11.03.2021 и было рассмотрено в установленном порядке. Однако никаких действий по сносу объекта предпринято не было до ноября 2021 года", - пояснили в пресс-службе.

Таким образом, процедура сноса по отношению к муниципалитету была полностью соблюдена. Однако это не значит, что застройщик вовсе не допустил каких-либо нарушений. Выяснять это предстоит минстрою Свердловской области и Госстройнадзору.

Напомним, что за "Домом контор" предполагается построить 30-этажное здание гостиницы. Проект при рассмотрении на градсовете получил неоднозначные отклики экспертного сообщества и был направлен на доработку. В свою очередь Управление государственной охраны объектов культурного наследия Свердловской области заявило, что не станет вмешиваться в данную историю, поскольку объект не является памятником или объектом культурного наследия.

Несмотря на это, депутат гордумы Константин Киселев предложил лишить хоккеиста Павла Дацюка звания "Почетный гражданин Екатеринбурга". По его словам, снос осуществила фирма, к деятельности которой имеет отношение спортсмен. А поскольку застройщик не считался с интересами города, наплевал на охранную зону и не согласовывал снос с администрацией, данные действия со стороны бизнесмена не могут соответствовать статусу, который связан с "высшей степенью признательности"