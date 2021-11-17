17 Ноября 2021
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Экономика Сибирский ФО Дальневосточный ФО
Заправка (2021) | Фото: Накануне.RU

Жителям Дальнего Востока и Сибири не хватает топлива

Жители Дальнего Востока и Сибири столкнулись с нехваткой топлива.

Как говорят представители бизнеса, это связано с тем, что независимые АЗС, которых насчитывается 60% от всего рынка, банкротятся из-за диспаритета цен или не имеют средств покупать топливо с запасом, из-за чего сокращают ассортимент.

Как следствие, россияне вынуждены заправлять свои автомобили только у крупных компаний, а в некоторых субъектах у них всего 5-10 заправочных станций, и на них выстраиваются очереди.

ФАС Росси призвала нефтяников не допустить дальнейшего роста цен на топливо всех видов и "настоятельно рекомендовала" увеличить объемы производства нефтепродуктов. Особое внимание она призвала обратить на обеспечение топливом Дальневосточный федеральный округ, пишут "Известия".

Напомним, еще в начале года Счетная палата России предостерегла Минэнерго о возможности повторения в стране топливного кризиса 2018-го года, когда в ряде регионов, особенно на Дальнем Востоке, возник дефицит бензина, за литр перекупщики просили 100 руб.

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Теги: топливо, АЗС



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