Рогозин обсудил с главой NASA безопасность экипажей на МКС

Глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин провел переговоры с американским коллегой, главой NASA Биллом Нельсоном. Разговор проходил на фоне обострения отношений между дипломатическими и военными ведомствами России и США из-за испытаний российского противоспутникового оружия.

"В 19.00. по московскому времени провел по телефону обстоятельный разговор с главой администрации NASA сенатором Биллом Нельсоном. Стороны констатировали... Ладно. Если кратко и русским языком, то двигаемся дальше, обеспечиваем безопасность наших экипажей на МКС, строим совместные планы. Жду Билла в Москве, так как, по известным причинам, не могу посетить США. Надеюсь, скоро увидимся", - написал Рогозин в своем Telegram-канале.

Глава Роскосмоса не может посетить США, так как находится под санкциями как должностное лицо.

Ранее Нельсон заявил, что представители NASA находятся в Москве и хотят завтра обсудить прошедшие испытания.