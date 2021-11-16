16 Ноября 2021
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Политика В России За рубежом Москва
(2020) | Фото: permkrai.ru

Рогозин обсудил с главой NASA безопасность экипажей на МКС

Глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин провел переговоры с американским коллегой, главой NASA Биллом Нельсоном. Разговор проходил на фоне обострения отношений между дипломатическими и военными ведомствами России и США из-за испытаний российского противоспутникового оружия.

"В 19.00. по московскому времени провел по телефону обстоятельный разговор с главой администрации NASA сенатором Биллом Нельсоном. Стороны констатировали... Ладно. Если кратко и русским языком, то двигаемся дальше, обеспечиваем безопасность наших экипажей на МКС, строим совместные планы. Жду Билла в Москве, так как, по известным причинам, не могу посетить США. Надеюсь, скоро увидимся", - написал Рогозин в своем Telegram-канале.

Глава Роскосмоса не может посетить США, так как находится под санкциями как должностное лицо.

Ранее Нельсон заявил, что представители NASA находятся в Москве и хотят завтра обсудить прошедшие испытания.



Теги: дмитрий рогозин, nasa, мкс, билл нельсон



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