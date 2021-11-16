16 Ноября 2021
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Общество Свердловская область
Район в границах улиц Баумана – Шефской – Энтузиастов – Донской в Екатеринбурге (2021) | Фото: Накануне.RU

Определен третий участок, которые может затронуть КРТ в Екатеринбурге

Администрация Екатеринбурга определила третий участок для возможной реализации проектов комплексного развития территории (КРТ).

Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе мэрии, речь идет об участке площадью более 38 тысяч квадратных метров, расположенном в районе улиц Краснофлотцев - Донской - Корепина - Шефской. По данным администрации, в органы местного самоуправления на протяжении последних лет неоднократно поступали обращения от жителей этого квартала, а также двух деревянных домов по нечетной стороне улицы Краснофлотцев, с просьбой рассмотреть вопрос о сносе или реконструкции жилья.

третий участок для возможной реализации проектов КРТ в Екатеринбурге(2021)|Фото: екатеринбург.рф

Дома были построены во время и после Великой Отечественной войны для рабочих Эльмаша. Всего же здесь находятся 20 домов, пять их которых признаны аварийными и один - нежилым.

Напомним, на прошлой неделе мэрия Екатеринбурга определила первые участки, которые может затронуть КРТ. Их общая площадь составляет 50 тысяч "квадратов". Оба расположены в Орджоникидзевском районе - на Уралмаше и Эльмаше.



Теги: КРТ, участок, Екатеринбург



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Ранее 09.11.2021 14:28 Мск Мэрия Екатеринбурга определила первые участки, которые может затронуть КРТ


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