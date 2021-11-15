Для больных COVID-19 свердловчан закупят лекарств на 527 млн рублей

В Свердловской области собираются приобрести лекарства для больных COVID-19 за 527 млн рублей. Исходя из информации на сайте госзакупок, сразу несколько заявок подало региональное министерство здравоохранения.

Так, на "Арбидол" или "Умифеновир" власти Среднего Урала готовы потратить - 57 млн рублей, "Апиксабан" - 98 млн рублей, "Ривароксабан" - 104,8 млн рублей, а "Фавипиравир" - 248 млн рублей.

При этом "Ривароксабан" планируется также применять для профилактики сердечно-сосудистых заболеваний, также как и "Апиксабан".

Напомним, что в медицинские учреждения Свердловской области в скором времени поступит очередная партия вакцины против коронавируса. Еще 59 тыс. 850 доз "Спутника V" (Гам-КОВИД-Вак) было доставлено в регион на прошлой неделе.

Вчера же в область поступила долгожданная партия вакцины от коронавируса "Спутник Лайт". 81 тысячу доз препарата рекомендовано ставить при ревакцинации.