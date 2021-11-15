15 Ноября 2021
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Джойстиковое управление бульдозера Б11 производства &quot;ЧТЗ-Уралтрак&quot; (2019) | Фото: Уралвагонзавод

Конкурс завершен. В Екатеринбурге нашли того, кто снесет аэровокзал "Уктус"

В Екатеринбурге завершился конкурс на поиск подрядчика, который займется демонтажем здания аэровокзала "Уктус". Начальная цена за работы, которая была указана - 700 тыс. рублей. По итогу сносом займется ООО СМП "Горремстрой", которое предложило сумму в размере 600 тыс. 705 рублей. Такую же сумму предложил и второй подрядчик ООО "Эксперт".

Напомним, что именно эта фирма-победитель, по итогам конкурса, также производит снос соседнего с аэровокзалом здания, в котором ранее располагалась столовая.

Ранее общественникам удалось временно приостановить конкурс на снос здания. Активисты общественных движений "Мирные жители" и "Реальная история" обратились сразу в несколько инстанций из-за нарушений, допущенных при составлении документов к закупкам на снос. Почти сразу после этого состоялось заседание свердловского УФАС, которые по итогу рассмотрения вышеупомянутой жалобы, отклонили ее, признав претензии к аукциону несостоятельными.

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Теги: Уктус, Екатеринбург, аэровокзал, снос, подрядчик, конкурс



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