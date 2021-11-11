11 Ноября 2021
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Общество Свердловская область
дорожные работы, ремонт дорог, бульдозер (2020) | Фото: vologda-oblast.ru

В Екатеринбурге пока не будут сносить здание аэровокзала "Уктус"

Конкурс по поиску подрядчика для демонтажа аэровокзала "Уктус" в Екатеринбурге приостановили, сообщается на сайте госзакупок. Напомним, что здание на Белинского, 246 собирались снести до конца этого года, однако активисты общественных движений "Мирные жители" и "Реальная история" обратились сразу в несколько инстанций из-за нарушений, допущенных при составлении документов к закупкам на снос.

Так, в документах к первой закупке на 700 тыс. руб. объект не обозначается, как обладающий признаками культурного наследия, хотя свердловское управление госохраны ОКН уже зарегистрировало заявление на включение объекта в реестр памятников. Более того, его стоимость сильно занижена. Кадастровая стоимость аэровокзала составляет 139 млн, в то время как Ространснадзор оценил его всего в 5,8 млн. Помимо этого, в документах не указаны сведения о мемориальной ценности объекта, не говоря уже о ее сохранении, несмотря на то, что на здании установлена памятная доска "Вечная слава авиаторам Уктусского аэропорта, павшим в боях за Советскую Родину в годы Великой Отечественной войны 1941–1945".

В документах также содержатся недостоверные сведения, утверждают активисты. По их словам, у здания аэровокзала железобетонные перекрытия, хотя в документах к конкурсу указаны деревянные. Исходя из акта осмотра Научно-производственного центра по охране и использованию памятников истории и культуры Свердловской области от 2019 года, здание не числится как аварийное, о чем утверждают подрядчики. Есть также техническая ошибка - в одном из проектов среди графической части содержится лист, относящийся к другому проекту, что, по словам общественников, может считаться результатом обыкновенной невнимательности, но при этом является достаточным основанием для отмены конкурса.

Более того, как утверждают активисты, аэровокзал "Уктус" не относится к собственности заявителя. В этом вопросе они ссылаются на ответ Ространснадзора от 9 апреля 2021 года, в котором говорится, что объектом пользуются на условиях оперативного управления, из-за чего снести его по своему желанию не представляется возможным.

Обращение об отмене конкурса на демонтаж со ссылкой на вышеуказанные нарушения было направлено в Ространснадзор Свердловской области, региональное управление государственной охраны ОКН, а также в прокуратуру, управление ФАС и главе Екатеринбурга Алексею Орлову. Градоначальнику также предложили устроить встречу с общественниками для обсуждения будущего аэровокзала.

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Теги: аэровокзал Уктус, Екатеринбург, снос, конкурс, общественники



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