В Екатеринбурге определились, кто снесет аэровокзал "Уктус"

В Екатеринбурге завершился конкурс по поиску подрядчика для сноса аэровокзала "Уктус". Как следует из информации на сайте госзакупок, победителем стал ООО СМП "Горремстрой".

Напомним, что общественникам удалось временно приостановить конкурс. Активисты общественных движений "Мирные жители" и "Реальная история" обратились сразу в несколько инстанций из-за нарушений, допущенных при составлении документов к закупкам на снос.

Также сегодня состоялось заседание свердловского УФАС, которые по итогу рассмотрения вышеупомянутой жалобы, отклонили ее, признав претензии к аукциону несостоятельными.

Напомним, что завтра (12 ноября) у входа в парк XXII Партсъезда (Дворца молодежи) пройдет пикет против "бездумной градостроительной политики уничтожения исторического наследия Екатеринбурга". Об этом в своих социальных сетях сообщил местный общественник Владислав Постников, который и выступает организатором протестной акции. Он также отметил, что мероприятие согласовано с МОБом.