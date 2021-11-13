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Экономика Москва
Владимир Путин премьер-министр РФ (2010) | Фото:nakanune.ru

Путин высказался об угрозах Лукашенко перекрыть газ в Европу

Президент Владимир Путин дал больше интервью, в котором рассказал, в частности, о возможном перекрытии главой Белоруссии Александром Лукашенко газопровода "Ямал – Европа", сообщили Накануне.RU в пресс-службе Кремля.

Напомним, белорусский лидер пригрозил Европе перекрыть российский газ в случае введения санкций на фоне миграционного кризиса. Глава государства напомнил, что по территории Белоруссии проходит магистральный экспортный газопровод "Ямал – Европа", по которому в последнее время увеличились объемы поставок.

"Я, честно говоря, впервые об этом слышу, потому что я дважды разговаривал с Александром Лукашенко за последнее время, он мне ни разу об этом не сказал, даже не намекнул. Но он может, наверное. Хотя ничего хорошего в этом нет, и я, конечно, с ним поговорю на эту тему, если он не в сердцах это просто сказал", - сказал президент.

По словам Путина, "теоретически, конечно, Лукашенко, как президент транзитной страны, может, наверное, дать указание по перекрытию наших поставок в Европу".

"Хотя это будет нарушением нашего транзитного контракта, и я надеюсь, что до этого не дойдёт. Но, с другой стороны, против него всегда применяют и грозятся применением новых санкций. Но это нанесло бы большой ущерб энергетике Европы, энергетическому сектору Европы и не способствовало бы развитию наших отношений с Белоруссией как с транзитной страной", - подытожил Путин.

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Теги: Владимир Путин, Александр Лукашенко, Ямал - Европа, газ



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