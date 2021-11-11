11 Ноября 2021
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Коллаж, Александр Лукашенко, флаг Белоруссии (2020) | Фото: Накануне.RU

Лукашенко пригрозил Европе перекрыть российский газ

Президент Белоруссии Александр Лукашенко пригрозил Европе перекрыть российский газ в случае введения санкций на фоне миграционного кризиса.

Глава государства напомнил, что по территории Белоруссии проходит магистральный экспортный газопровод "Ямал-Европа", по которому в последнее время увеличились объемы поставок.

"Мы обогреваем Европу, они нам еще угрожают, что закроют границу. А если мы перекроем природный газ туда? Поэтому я бы руководству Польши, литовцам и прочим безголовым порекомендовал думать прежде, чем говорить. Но это их дело. Закроют - пускай закрывают. Но МИД должен предупредить всех в Европе: если только они введут нам дополнительные санкции, "непереваримые" и "неприемлемые" для нас, мы должны отвечать. Как отвечать, мы с вами договаривались полгода назад", - цитирует "БелТА" высказывание Лукашенко на встрече с членами правительства.

"Я просто послушал этих мерзавцев, которые вообще безголовые. А если мы закроем транзит через Беларусь? Через Украину не пройдет: там российская граница закрыта. Через Прибалтику дорог нет. Если мы закроем для поляков и, к примеру, для немцев, что будет тогда? Мы не должны, защищая свой суверенитет и независимость, останавливаться - ни перед чем", - добавил президент Белоруссии.

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Теги: александр лукашенко, газопровод, белоруссия, санкции, евросоюз



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