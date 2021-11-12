12 Ноября 2021
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Политика В России
Александр Лукашенко (2020) | Фото: youtube.com/user/CTVBY/

В Кремле прокомментировали угрозы Лукашенко перекрыть газ в Европу

Заявление президента Белоруссии Александра Лукашенко о возможности перекрыть транзит газа в Европу не согласовывалось с Кремлем, об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Напомним, белорусский лидер пригрозил Европе перекрыть российский газ в случае введения санкций на фоне миграционного кризиса. Глава государства напомнил, что по территории Белоруссии проходит магистральный экспортный газопровод "Ямал-Европа", по которому в последнее время увеличились объемы поставок.

По словам Пескова, Минск не обсуждал и не согласовывал такое заявление с Москвой. Представитель Кремля добавил, что Россия была и будет страной, которая выполняет свои обязательства по обеспечению Европы газом, передает ТАСС.

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Теги: дмитрий песков, александр лукашенко, газ, европа



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