В Кремле прокомментировали угрозы Лукашенко перекрыть газ в Европу

Заявление президента Белоруссии Александра Лукашенко о возможности перекрыть транзит газа в Европу не согласовывалось с Кремлем, об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Напомним, белорусский лидер пригрозил Европе перекрыть российский газ в случае введения санкций на фоне миграционного кризиса. Глава государства напомнил, что по территории Белоруссии проходит магистральный экспортный газопровод "Ямал-Европа", по которому в последнее время увеличились объемы поставок.

По словам Пескова, Минск не обсуждал и не согласовывал такое заявление с Москвой. Представитель Кремля добавил, что Россия была и будет страной, которая выполняет свои обязательства по обеспечению Европы газом, передает ТАСС.