12 Ноября 2021
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Политика В бывшем СССР За рубежом
Беженцы на границе Польши и Белоруссии. (2021) | Фото: пограничный комитет Белоруссии

Пограничный кризис: Минск заявил о готовности обеспечить безопасность страны с привлечением России

Белоруссия и Польша продолжают обмениваться обвинениями в развязывании приграничного кризиса с беженцами и стягивают к месту ЧС военные силы.
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Так, глава минобороны Белоруссии Виктор Хренин заявил, что "Минск готов при необходимости обеспечить безопасность страны с привлечением России".

"Вооруженные силы Беларуси готовы ответить жестко на любые выпады. Созданная система реагирования на любые угрозы и вызовы позволяет нам обеспечить безопасность страны, в том числе при необходимости с нашим главным стратегическим союзником – Российской Федерацией", - заявил Хренин.

В свою очередь Польша заявила о намерении привлечь на белорусскую границу солдат Великобритании – для укрепления заграждения от попыток прорыва со стороны беженцев с Ближнего Востока.

Между тем, белорусский приграничный комитет опубликовал видео с дрона, пролетевшего над лагерем беженцев и границей с Польшей. На этих кадрах видно, как люди разводят костры и обустраивают быт, а также стоят вдоль проволочной стены границы и кричат в сторону польских военных.

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Теги: минск, белоруссия, конфликт, беженцы, польша



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