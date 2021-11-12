Российские и белорусские десантники высадились у польско-белорусской границы

Российские и белорусские десантники высадились на полигоне "Гожский" в Гродненском районе Белоруссии. Он находится в 20 км от границы с Польшей и менее чем в 10 км от границы с Литвой, сообщает министерство обороны Белоруссии. В десантирован были задействованы самолеты Ил-76 военно-транспортной авиации России и техника ВВС Белоруссии.

"После десантирования белорусские и российские десантники выполнят ряд учебно-боевых задач, в том числе захват и удержание плацдарма, поиск и уничтожение назначенных объектов, а также диверсионно-разведывательных групп противника и незаконных вооруженных формирований", - говорится в сообщении минобороны Белоруссии.

Внезапные учения проходят на фоне обострения ситуации на польско-белорусской границе и стягивания к границе ЕС военных сил как со стороны Польши и прибатлтийских стран, так и Белоруссии.