Нападением собак на ребенка в Сургуте заинтересовался следком

В Сургуте следственный комитет проводит проверку информации о нападении бездомных животных на девочку, сообщили Накануне.RU в пресс-службе СКР региона.

Инцидент произошел на пересечении улиц Университетская и Ивана Захарова. Собак прогнала случайная прохожая.

"Следователями выясняются все обстоятельства произошедшего. В ходе проверки будет дана оценка своевременности и полноте действий должностных лиц администрации муниципального образования и подрядных организаций по отлову безнадзорных животных. По результатам будет принято процессуальное решение", - говорится в сообщении СКР.

Напомним, видеозапись произошедшего была опубликована в соцсетях. Мать пострадавшего ребенка пришла на то место, где произошло нападение на девочку. За бродячих животных вступились зоозащитницы, которые подкармливают стаю собак. С ними у матери пострадавшей девочки разгорелся спор. Зоозащитники утверждают, что ребенок сам спровоцировал нападение собак и посоветовали женщине объяснять, как нужно вести себя, когда на улице бродят бездомные животные.